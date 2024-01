Stiri pe aceeasi tema

- Prada, faimoasa casa de moda italiana iși uimește din nou fanii. Brandul vinde o agrafa de birou la prețul de 340 de lire sterline. Nu este pentru prima oara cand Prada vinde o agrafa de birou. In anul 2017, casa de moda a scos aceeași agrafa, la prețul de 127 de lire. In ultimii ani, brandurile mari…

- Un studiu realizat de o echipa de cercetatori din Lyon, publicat recent, estimeaza ca aproape 17.000 de decese pot fi puse pe seama tratamentului cu hidroxiclorochina contra Covid-19. Hidroxiclorochina era tratamentul susținut de celebrul profesor Didier Raoult din Franța, in perioada primului val…

- Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, a fost supus unei expertize psihiatrice in Italia, conform unor surse oficiale. Informația a fost confirmata de avocații politicianului, care au solicitat o evaluare medicala, susținand ca Arsene sufera de mai multe probleme neuropsihice.…

- Atenție la ce puneți in pachetele de sarbatori! Polițiștii de Frontiera austrieci verifica amanunțit pachetele cu mancare de Craciun trimise romanilor plecați la munca in strainatate de rudele din țara și le confisca. Dorul de casa și de bucatele tradiționale este potolit de pachetele cu bunatați trimise…

- Ministerul Afacerilor Externe atenționeaza romanii care calatoresc in Italia in privința unei greve generale de 24 de ore, in domeniul transportului feroviar și maritim. O greva generala in domeniul trasportului feroviar și maritim este anunțata in Italia, pentru astazi. Ministerul Afacerilor Externe…

- Susținut de liberali al ultimele alegeri, Nicușor Dan și-a pierdut sprijinul, a declarat prim vicepreședintele liberalilor, Rareș Bogdan. El spune ca sunt 3 oameni din PNL care vor fi propuși la candidat pentru Primaria Capitalei. „Noi vrem sa caștigam Primaria Capitalei pentru ca este o poziție cheie,…

- In țara noastra, in ultimul an, peste jumatate de milion de copii au trait fara un parinte, unii, chiar fara ambii parinți, plecați pentru a munci in strainatate, subliniaza un studiu efectuat de Organizația Salvați Copiii. Potrivit studiului, un copil din patru a trecut prin experiența unui parinte…

