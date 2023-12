Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 15 ani, dat in cautare de oamenii legii pentru doua furturi, a dat nas in nas cu ei in plina strada. Cazul a avut loc in dimineața zilei de astazi, 16 noiembrie, in sectorul Centru al capitalei, anunța reprezentanții IGC.

- Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativa din Capitala a reținut un barbat in varsta de 30 de ani, originar din Chișinau, in timp ce plasa substanțe narcotice in sectorul Rișcani. Asupra barbatului au fost depistate ambalaje din masa plastica in interiorul carora se afla o substanța solida, asemanatoare…

- Un cetațean sirian in varsta de 36 de ani, aflat in cautare internaționala, a fost reținut de ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație. Potrivit unui comunicat de presa al IGM, barbatul a fost plasat in arest pentru 72 de ore, perioada in care autoritațile vor demara procedura de extradare a…

- Un barbat din Ialomița a fost reținut și plasat sub control judiciar, dupa un scandal monstru intr-o benzinarie din Huedin, județul Cluj. Acesta a ințepat roțile unui camion și a fugit de poliție.

- Deținutul Penitenciarului nr. 18-Branești, care a parasit joi locul de munca, a fost reținut vineri, 29 septembrie, in satul Seliște raionul Calarași. Va amintim ca joi, 28 septembrie, reprezentanții Penitenciarului Branești, Orhei, solicitau ajutorul cetațenilor, dupa ce un deținut a evadat . Barbatul…

- Un tanar in varsta de 16 ani a fost reținut de oamenii legii in București! Potrivit informațiilor, adolescentul in varsta de 16 ani, fara permis, a fost prins la volanul unei masini, in Sectorul 5. Ulterior, oamenii legii au constat ca acesta consumase substanțe interzise.

- Un barbat in varsta de 62 de ani din București a fost reținut de oamenii legii dupa ce și-a aruncat cainele de la etajul 5. Potrivit informațiilor, bucureșteanul ar fi recurs la un asemenea gest necugetat dupa o cearta cu soția.