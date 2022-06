Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu a afirmat duminica, la Digi24, ca Romania are trei surse financiare, toate din fonduri europene, pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Pana la finalul anului viitor trebuie finalizat Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2021, curand vor intra in vigoare Programul…

- Analistii financiari anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, precum si o evolutie, in termeni reali, a PIB, in anul 2022, redusa la 2,3%, potrivit Indicatorului de Incredere Macroeconomica al CFA Romania.

- Inflația continua sa creasca in Europa, potrivit celor mai noi date publicate de Eurostat. Romania a inregistrat in luna aprilie una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeana, in timp ce Marea Britanie este intr-o situație critica, cu cel mai ridicat nivel din ultimii 40 ani.

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a sustinut, astazi, o conferinta de prezentare a raportului trimestrial asupra inflatiei. El a spus ca Romania nu mai este pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește inflația. Daca ne consoleaza cu ceva, avem vreo 7-8 țari inainte, a spus guvernatorul Bancii…

- "In momentul de fața producem mai mult decat consumam și surplusul este introdus in depozit. Dar la iarna va trebui sa importam" - cam așa a rezumat, joi seara, ministrul Energiei, la Tema Zilei, bilanțul rezervelor de gaz ale Romaniei.

- Ministrul Finantelor a precizat in briefingul de presa ca sanctiunile la nivel european se aplica asa cum au fost decise, iar in privinta combaterii efectelor, Guvernul va veni cu un mix de masuri, in perioada urmatoare. Caciu a precizat ca nu este vorba de efectele generate de aplicarea sanctiunilor…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, miercuri, o vizita in Republica Moldova, potrivit unor surse oficiale. In februarie, presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie telefonica cu omologul sau de la Chisinau, Maia Sandu, context in care a reconfirmat ‘sprijinul deplin al Romaniei pentru Republica…

- Cu cat razboiul din Ucraina se prelungește, cu atat impactul asupra economiei la nivel internațional va fi devastator, este avertismentul Fondului Monetar Internațional. Daca in urma cu doi ani ne plangeam de criza sanitara care a bagat in faliment un procent semnificativ al marilor companii, a venit…