- Directorul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi, medicul Radu Crisan, afirma ca Romania este in valul patru al pandemiei și adauga ca incepem sa ramanem fara locuri in spital pentru pacientii COVID, informeaza News.ro.Medicul Radu Crișan face un apel la oameni sa se vaccineze. ”Trebuie sa va vaccinati…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca numarul cazurilor Covid-19 e in creștere in Romania. El „spera” sa creasca numarul celor care se vaccineaza. „Trendul este clar unul crescator. Va continua creșterea. Soluția noastra este vaccinarea. Și vaccinarea unui numar cat mai mare de persoane. Da, și vaccinații…

- Vaccinarea anti-coronavirus va deveni, din 15 august, obligatorie pentru personalul medical din Ungaria. Decizia a fost adoptata intr-o ordonanța adoptata de guvern. Cei care lucreaza in domeniul sanatatii vor avea la dispozitie 15 zile pentru a incepe vaccinarea, a declarat Agnes Galgoczi, seful Departamentului…

- "Ca medic, vazand ce se intampla in alte țari, cred ca personalul medical trebuie vaccinat sau soluția alternativa este controlul periodic. Dar vaccinarea, mai ales in zone sensibile, cum este spitalul, unde intri in contact direct, zilnic, cu zeci de paceinți, vaccinarea este necesara si am vazut in…

- Personalul medical și persoanele vulnerabile ar putea fi vaccinate cu a treia doza impotriva COVID. O decizie ar urma sa fie luata in septembrie, in condițiile creșterii numarului de infectari cu varianta Delta. Anunțul a fost facut de coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița.…

- „Vaccinarea este opționala. Cred ca e bine sa ramana la latitudinea fiecaruia dintre noi daca ne vaccinam sau nu, dar cred ca pentru anumite categorii profesionale, cum este personalul medical, e important sa ne gandim și la persoanele cu care acest personal medical vine in contact, adica cu pacienți…

- Guvernul francez va face vaccinul COVID-19 obligatoriu pentru lucratorii din domeniul sanitar, informeaza luni postul BFM TV inainte de un discurs televizat al presedintelui Emmanuel Macron, relateaza Reuters. Fr...

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a vorbit despre medicii care refuza sa se vaccineze impotriva coronavirusului. El considera ca acest lucru este ridicol, fiindca, deși aceștia nu vor sa fie imunizați, se mira ca mor oameni. „Cred ca, totuși, ar trebui sa analizeze poziția…