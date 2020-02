Cum vrea Ministerul Mediului sa ne faca sa cumparam masini electrice. Program in premiera

Ministerul Mediului vrea sa ii convinga pe romani sa renunte la autoturismele pe benzina si motorina si sa isi achizitionele masini electrice.



Insa, spune ministrul Mediului Costel Alexe, problema o reprezinta punctele de incarcare din tara, care sunt foarte putine. Astfel, el a anuntat marti ca isi propune ca in acest an sa fie instalate pana la 1.200 de noi puncte de incarcare pentru masinile electrice.



"In opinia mea, problema transportului cu masini electrice depinde 100% de infrastructura. Problema punctelor de incarcare reduse din tara face ca transportul electric din…