Stiri pe aceeasi tema

- „Tesla de Cluj”, prima mașina electrica fabricata in Cluj, era la un pas sa nu treaca de omologarea RAR, pentru ca este prea sofisticata. Mașina nu are chei de contact, iar acest lucru este o condiție pentru ca mașina sa fie omologata și sa poata circula pe drumurile publice. Cei care au realizat prototipul…

- ”Tesla de Cluj”, prima mașina electrica fabricata in Cluj, era la un pas sa nu treaca de omologarea RAR, pentru ca este prea sofisticata. Mașina nu are chei de contact, iar acest lucru este o condiție pentru ca mașina sa fie omologata și sa poata circula pe drumurile publice. Prima masina electrica…

- Intr-o lume in care preocuparea pentru mediul inconjurator este tot mai importanta, masinile electrice au devenit o optiune din ce in ce mai atractiva pentru soferi. Cu toate acestea, alegerea celei mai bune masini electrice nu este o sarcina usoara. Cu o multime de optiuni disponibile pe piata, trebuie…

- Primul lucru care-ți sare in ochi e designul futurist, dar surprizele primei mașini electrice „made in Romania” nu se opresc aici. Motoare in roți, oglinzi retrovizoare inlocuite cu camere, portiere cu senzori, iar investitorul Voicu Oprean susține ca atuul principal va fi inovarea continua

- Mașina electrica ”Made in Cluj” este un proiect inițiat și lansat in urma cu patru ani de startup-ul NewCar4Future, iar principalul investitor este Voicu Oprean, fondatorul companiei clujene AROBS Transilvania Software, care a cooptat, pentru partea de design pe Szabo Peter din Targu Mureș, și alți…

- CARAȘ-SEVERIN – Au inceput lucrarile premergatoare montarii elementelor sistemului de energie plutitor de 1.000 kW! Proiectul „Grebla Lake – Floating Solar Power Plant“, derulat de TMK Hydroenergy Power in parteneriat cu Innovation Norway, isi propune sa „valorifice“ suprafata de circa 3 hectare, neutilizata,…

- O mașina electrica a viitorului, conceputa și realizata la Cluj-Napoca, a intrat in perioada de probe. Prototipul a fost omologat deja de RAR in vederea efectuarii testelor pe strada, iar urmatorul pas presupune trecerea la o serie limitata de aproximativ cinci bucați.Mașina electrica „Made…

- Liviu Nistoran, Director General al Evolio a anuntat astazi lansarea in Romania a masinii electrice Komi, o masina electrica compacta, cu un design modern, un interior elegant si cele mai performante dotari pe care le are o masina din aceasta clasa. Komi dispune de un motor electric cu puterea nominala…