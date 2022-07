Stiri pe aceeasi tema

- Renumitul arhitect Doru-Olaș Ghiocel se declara convins de faptul ca, in cele din urma, parcul de pe Marașești, aflat in vecinatatea Catedralei din Suceava, va fi modernizat. Asta, pe motiv ca localnicii s-au saturat de pavele. Arhitectul a declarat, pentru Radio Top: „E necesar sa se refaca parcul…

- Trafic suspendat in Capitala timp de doua luni. Primaria municipiului Chișinau anunța ca incepind de luni, 11 iulie, pina in data de 10 septembrie, circulația va fi blocata pe strada 31 august, tronsonul cuprins intre strazile Alexei Șciusev și Petru Movila, transmite tv8.md. In aceasta perioada, pe…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 11 iulie 2022 - 10 septembrie 2022, va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Alexei Șciusev și Petru Movila. De asemenea, in perioada: 11 iulie - 10 octombrie, a.c., va fi suspendat traficul rutier…

- Circul din Chișinau este una dintre bijuteriile „ruginite” ale capitalei. Astazi, putem sa-l admiram pe dinafara, pentru ca ușile arenei mari demult au fost inchise pentru publicul larg. Un lucru curios a fost scos la iveala de catre expertul in domeniul patriomiului Ion Ștefanița, care menționeaza…

- Fostul șef al Agenției de inspecție și restaurare a Monumentelor, Ion Ștefanița, a postat pe profilul sau de Facebook o fotografie de arhiva a strazii Pușkin din Chișinau in 1947. "Anul 1947, Chișinau, avionul este exact unde actualmente este Cladirea Guvernului, iar in preajma se poate vedea clar spiritul…

- Vizita celor opt președinți de Parlamente ai statelor baltice „Nord-Baltic 8” (NB8) la Chișinau va da mari batai de cap locuitorilor din Capitala. Traficul rutier de pe mai multe strazi va fi intrerupt, iar accesul in unele zone va fi limitat temporar. Cu o astfel de decizie a venit Primaria Capitalei.…

- Festivalul Teatrului Romanesc “Chișinau pentru Buzau” se va desfașura in urmatoarele zile. Organizatorii evenimentului sunt Primaria Municipiului Buzau, Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” și Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinau. Joi, 26 mai, la ora 18:00, la Happy Cinema,…

- In acest weekend, troleibuzul turistic va avea o ruta tematica dedicata cuplurilor celebre din Chișinau, in contextul Zilei Internaționale a Familiei. Excursia are drept scop promovarea obiectivelor turistice si familiarizarea cetațenilor cu biografiile personalitatilor notorii, care au contribuit la…