Cum va funcționa lista de așteptare din platforma de vaccinare El a explicat cum va funcționa acest sistem. Care sunt sporurile și indemnizațiile care vor fi suspendate "O persoana, cand iși face cont in platforma, iși exprima opțiunea sa intre in lista de așteptare, selecteaza un centru de vaccinare pentru care opteaza și va vizualiza numarul de persoane care sunt in fața pe acea lista. Teodosie organizeaza o sarbatoare religioasa de 3 zile, cu procesiune și concert Cand se vor elibera locuri, persoanele care sunt in lista de așteptare vor fi notificate prin sms și email, se rezerva locul in centrul pentru care a optat timp de 24 de ore. In acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

