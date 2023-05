Cum va fi vremea în ultimele săptămâni de primăvară din acest an Meteorologii au emis prognoza meteo pana la finalul primaverii. Iata cum va fi vremea: Banat In prima saptamana a intervalului de prognoza vor fi alternanțe termice de la o zi la alta, insa abaterile fața de normele perioadei nu vor fi semnificative; astfel, in zilele cele mai racoroase (cel mai probabil 18 și 19 mai) media maximelor va fi de 19…21 de grade, iar in cele mai calde (16, 20 și 21 mai) de 24…26 grade, cu aceeași evoluție și in privința minimelor (in unele nopți cu 10…12 grade și 14…16 grade in cele mai calde). Pentru perioada 22 – 28 mai sunt estimate temperaturi mai constante, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

