Cum va arata sezonul estival 2022, la malul marii. Ne asteptam la un sezon cel putin la nivelul anului 2019“

- Ca prima minivacanta de 1 Mai fara restrictii impuse de pandemia Covid 19, incercam sa aflam de la reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta cum s a caracterizat weekend ul trecut fata de cele din anii anteriori. Invitat al emisiunii ZIUA LIVE de miercuri, 4 mai, de la ora 14.00,…

- Mai multi hotelieri, manageri de restaurante, cluburi, terase si agenti de turism de pe litoral sunt invitati, vineri, 15 aprilie, la "ZIUA n amiaza mare". Aflam cat de pregatit este litoralul romanesc pentru deschiderea sezonului estival, mai exact pentru minivacanta de 1 Mai. Este perioada incare…

- Prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa vorbeste marti, 29 martie la ZIUA LIVE despre prioritatile reprezentantului Guvernului la nivelul judetului in urmatoarea perioada.Tot la ZIUA LIVE vorbim despre transparentizarea actului administrativ, dar si profesionalizarea administratiei si cresterea…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, joi, la nivelul Guvernului, task-force-ul pentru gestionarea situației generate de agresiunea militara rusa din Ucraina. Principalele responsabilitați ale acestui grup sunt legate de monitorizarea situației și coordonarea masurilor la nivelul structurilor…

- In urmatorii 30 de ani, nivelul marii ar putea sa creasca la fel de mult ca pe durata intregului secol trecut, indica un raport al unor agentii americane, la realizarea caruia au participat inclusiv NASA si Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA), transmite Agerpres. Potrivit raportului…

- #dacaejoieAdela! Telespectatorii au urmarit aseara in numar mare continuarea povestii Adela – Ce-i al tau e si al meu. Cele mai noi episoade ale serialului s-au impus ca lider de audienta la nivelul publicului comercial cu varste intre 18 si 54 de ani.

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus Reprezentantii Prefecturii Constanta au dat publicitatii situatia actualizata pentru judetul Constanta cu privire la evolutia epidemiei de Coronavirus. Potrivit autoritatilor, de la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la…

- Muzeul Municipiului București invita publicul, incepand de miercuri, 16 februarie 2022, sa admire lucrarile care vor fi expuse in premiera in cadrul medalionului „Balcic, școala de pictura de la malul marii”, la Palatul Suțu, in spațiul rezervat Pinacotecii București.