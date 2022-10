Stiri pe aceeasi tema

- Copiii intampina probleme in fiecare zi, fie cu jucariile lor puzzle sau Lego, fie cu colegii lor, fie cu un exercițiu de matematica. Dar ce este o problema? O problema este diferența resimțita intre o situație in care un obstacol ne impiedica sa progresam și o situație dorita. Este un decalaj intre…

- Distrugerea conductelor care aprovizionau Germania cu gaz rusesc, deși pare, pentru anumite persoane, a fi un act eroic, care va asigura „independența” energetica a nemților, este de, fapt, o declarație de razboi din partea SUA. Indiferent daca execuția a fost facuta de polonezi, de britanici sau chiar…

- Pisicile pot fi mult mai dificile decat alte animale de companie atunci cand vine vorba de exprimarea emotiilor, mai ales a afectiunii. Inainte de a adopta un nou animalut blanos, asigura-te ca esti bine informat in legatura cu tot ce presupune cresterea si traiul cu o pisica. Daca vrei sa cunosti mai…

- In ultimii 15 ani, sectorul iGaming a devenit una dintre industriile cu cea mai rapida creștere din lume. Potrivit PWC, intreaga industrie va ajunge la o cifra de afaceri de 2.9 trilioane de dolari in 2026. Din aceste cifre, industria jocurilor de noroc reprezinta o parte mai mica, insa semnificativa.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, sambata, ca Rusia se pregatește pentru o lovitura energetica decisiva asupra Europei in aceasta iarna, informeaza Ukrainska Pravda . „In aceasta iarna, Rusia se pregatește pentru o lovitura energetica decisiva asupra tuturor europenilor. Raspunsurile…

- Intr-o schema care s-a dorit a fi una inteligenta, SUA a „permis” Venezuelei sa exporte petrol in Europa ca plata a datoriilor sale. S-a considerat ca, in acest fel, o parte din petrolul rusesc ar fi inlocuit de cel sud-american. Doar ca, compania petroliera de stat venezueleana PDVSA tocmai a anunțat…

- “Rusia utilizeaza astazi toate instrumentele de care dispune pentru a santaja Europa. Am primit acum o confirmare cat se poate de clara din partea Comisiei Europene care ne spune ca la iarna Gazpromul va opri livrarile de gaze catre Europa. Este un scenariu pe care il ia in calcul. Evident, ca in prezent…

- Cand baieții de la butoane au vazut ca nu pot da jos regimul sirian, au scos de la naftalina „luptatorii pentru libertate” v.2.0. Le-au dat camionete pe care au montat mitraliere, le-au dat arme din Europa de Est (inclusiv din Romania) și drone turcești și i-au pus la munca. Așa au inceput sa apara…