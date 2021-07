Stiri pe aceeasi tema

- Adina Buzatu, in varsta de 44 de ani este cel mai cunoscut stilist roman specializat in vestimentație pentru barbați. Insa, puțini sunt cei care știu, cu ce se ocupa vedeta inainte de a deveni celebra. Pentru ca și-a dorit sa fie independent in adolescența, Adina a luat o decizie radical. „Eu imi doream…

- Actualul secretar de stat al Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Igor Curov, a castigat concursul pentru functia de director al Spitalului Clinic al Ministerului Sanatatii.Rezultatele concursului au fost anuntate de catre minister.

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, mama a doi copii, a declarat sambata dupa-amiaza la Oradea ca nu este nevoie de "curaj" pentru ca o persoana sa se imunizeze anti-COVID, ea precizand ca abia așteapta ca vaccinul sa fie aprobat la nivel european si pentru copiii cu varste sub 16 ani, pentru a-si vaccina…

- Anuntul a fost facut de Muzeul de Arta Constanta.Ieri, 3 mai 2021, Dr. Florica Cruceru ndash; distins critic si istoric de arta, primul director al Muzeului de Arta din Constanta, membra a Uniunii Artistilor Plastici din Romania si expert in arta romaneasca moderna ndash; s a stins la varsta de 94 de…