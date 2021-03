Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, ministru al Educației a declarat, aseara, ca in situația in care vor fi localitați carantinate, autoritațile vor emite derogari de la restricții pentru ca elevii din clasele terminale sa poata susține Evaluarea Naționala și Bacalaureatul. “Daca in perioada examenelor naționale vom avea…

- Sorin Cimpeanu, ministru al Educației, a declarat, luni seara, ca in situația in care vor fi localitați carantinate, autoritațile vor emite derogari de la restricții pentru ca elevii din clasele terminale sa poata susține Evaluarea Naționala și Bacalaureatul. "Daca in perioada examenelor naționale…

- Sorin Cimpeanu, ministru al Educației, a declarat, luni seara, ca in situația in care vor fi localitați carantinate, autoritațile vor emite derogari de la restricții pentru ca elevii din clasele terminale sa poata susține Evaluarea Naționala și Bacalaureatul.

- Examenele nationale, cu prezența fizica, vor avea loc indiferent de situatia epidemiologica din țara: Anunțul ministrului Educației Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat in cursul zilei de duminica, 7 martie, ca indiferent de evolutia epidemiologica a pandemiei de coronavirus, examenele nationale…

- Sorin Campeanu susține ca a inceput discuții la nivelul Comitetului National pentru Situatii de Urgenta și chiar daca vor exista localitati carantinate la momentul sustinerii examenelor nationale se ia in considera

- „Am agreat ca vom face tot posibilul ca examenele nationale sa se deruleze predictibil, la datele la care sunt planificate. Am stabilit ca examenele nationale sa se deruleze cu prezenta fizica, pentru a asigura relevanta acestor examene nationale. Avand deja doua puncte fixe, este foarte posibil sa…

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca examenele naționale vor fi modificate daca nu se poate reveni la invațamantul clasic. Acestea ar urma sa compenseze „deficitele” aparute ca urmare a invațamantului online și vor fi luate in calcul in situația in care nu se poate reveni la invațamantul…

- Sorin Cimpeanu, ministrul propus al Educatiei, a declarat la audierile din Parlament ca scolile si gradinitele se vor redeschide atunci cand situatia epidemiologica o va permite. Cand se redeschid scolile. Sorin Cimpeanu, ministrul propus al Educației, a fost intrebat in timpul audierilor din Parlament…