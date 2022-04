Cum se va numi Sala Polivalentă din București Ministrul Sportului, Eduard Novak, a afirmat, joi, intr-o postare pe Facebook, ca Sala Polivalenta din Bucuresti iși va schimba numele. Sala Polivalenta din Bucuresti va purta numele fostului mare handbalist, Cristian Gatu, a anunțat Ministrul Sportului, Eduard Novak. ”Imi doresc sa redam viata si istoria salilor de sport. Marii campioni sunt cei care ne motiveaza sa-i urmam, iar numele lor trebuie sa fie cunoscute, recunoscute si onorate. Mai mult decat a regasi numele acestora in salile de sport, trebuie sa gasim acolo imagini ale lor, in momentele de glorie, din competitiile unde au stralucit.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

