- Potrivit martorilor prezenți la fața locului, pietonul a fost acroșat de autospeciala in timp ce traversa regulamentar strada. Dupa cum se poate observa in imaginile surprinse, autospeciala are parbrizul spart, semn ca șoferul circula cu o viteza, potrivit Ziua de Constanța .IPJ Constanța a confirmat accidentul,…

- Un antrenor de inot de la Clubul Sportiv Dinamo din București a fost reținut de polițiști, fiind suspectat ca ar fi agresat o fetița in varsta de opt ani, potrivit surselor judiciare. Dinamo a transmis ca a ramas uimit de ce a auzit și pana acum nu a existat nicio plangere legata de antrenorul in […]

- Jucatorii, stafful tehnic si ceilalti componenti ai delegatiei echipei nationale de handbal masculin a Romaniei, care trebuiau sa revina la Bucuresti in aceasta dupa-amiaza dupa participarea la Campionatul European din Germania, sunt blocati pe aeroportul din Frankfurt din cauza vremii nefavorabile.Aeronava…

- O acțiune de pregatire pentru intervențiile in ape inghețate a avut loc marți și a fost destinata salvatorilor acvatici din cadrul Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj. Profitand de temperaturile scazute și de faptul ca apa este inghețata a fost organizata o acțiune de pregatire in care…

- In acesta dimineața, delegația celor de la Hermannstadt a plecat intr-un stagiu de pregatire in Antalya, Turcia. Sibienii vor sta acolo pana pe 13 ianuarie și vor avea doua meciuri de verificare S-a terminat vacanța și pentru Hermannstadt. Sibienii au ajuns in aceasta dimineața la București de unde…

- Comitetul Director al Federatiei Romane de Judo a decis infiintarea unui lot national feminin, la Bucuresti, care sa functioneze in paralel cu cel de la Cluj-Napoca, a anuntat, marti, FRJ, potrivit Agerpres."In weekend-ul recent incheiat, in Poiana Brasov a avut loc ultima intalnire a membrilor Comitetului…

- Sambata, 16 decembrie 2023 ,la București, in Complexul „Iolanda Balasz Soter” din sediul Federației Romane de Atletism a avut loc Gala Atleților Masters pe anul 2023. Au fost premiați primi trei la feminin și masculin in urma rezultatelor obținute in competițiile internationale: Campionatul European…

- Cristina Neagu (35 de ani) se retrage de la echipa naționala de handbal feminin, dupa ce Romania a terminat pe locul 12 la Campionatul Mondial și a ratat orice șansa de participare la Jocurile Olimpice de vara 2024 de la Paris, relateaza DigiSport.„Un alt turneu final ratat, nu ne-am indeplinit obiectivul.…