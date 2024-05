Stiri pe aceeasi tema

- Republicana extremista Marjorie Taylor Greene, adepta a teoriilor conspirației precum QAnon și a celor cu privire la coronavirus, a sugerat prin distribuirea unei postari ca impușcarea premierului slovac Robert Fico ar putea fi legata de poziția acestuia cu privire la vaccinurile COVID, noteaza Yahoo…

- Premierul polonez Donald Tusk a anuntat joi ca a primit amenintari dupa tentativa de asasinare a omologului sau slovac Robert Fico, un website de stiri polonez sustinand ca masurile de protectie a sefului executivului polonez vor fi consolidate, transmite Reuters.

- Pe rețelele de socializare circula o inregistrare video in care scriitorul Juraj Cintula, cel care l-a impușcat, miercuri, pe prim-ministrul slovac Robert Fico marturiseste care a fost motivul care l-a determinat sa il asasineze pe seful guvernului.

- Premierul slovac Robert Fico, in varsta de 59 de ani, a fost ranit intr-un atac armat, in urma unei sedinte de Guvern, miercuri, la Handlova, in regiunea Trencin, potrivit agentiei TASR, relateaza Reuters.

- Apar primele date despre cel care a tras in premierul slovac, Robert Fico, aflat acum in stare grava la spital.Potrivit canalului Joj TV, Robert Fico a fost impușcat de un barbat de 71 de ani, din orașul Levice din vestul Slovaciei.

- Au aparut primele imagini cu atacatorul din Slovacia, care l-a impucat pe Robert Fico! Barbatul a fost prins și imobilizat de oamenii legii, la scurt timp dupa ce a produs incidentul halucinant. Intre timp, Robert Fico se afla in stare critica la spital!

- Presedintele Klaus Iohannis a reacționat, miercuri, dupa ce prim-ministrul slovac Robert Fico a fost impușcat și a condamnat „astfel de acte extremiste care ameninta valorile noastre europene fundamentale”. Și premierul Marcel Ciolacu se declara șocat de atacul asupra lui Fico și susține ca „autorii…

- Publicația Pravda a publicat imagini cu momentul in care forțele de ordine il duc spre mașina pe premierul Slovaciei, Robert Fico, imediat dupa ce acesta a fost impușcat in piept și abdomen, scrie hotnews.ro .