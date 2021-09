Cand este vorba de structuri care cuprind substantive care denumesc nume de functii sau de profesii, precum cele din titlul articolului, asociate femininului doamna – “Doamna director”/”doamna directoare”, “doamna presedinta”/”doamna presedinte”, “doamna ministra”?”doamna ministru” etc. – chiar si parerile lingvistilor sunt impartite in privinta folosirii formei de masculin sau feminin, scrie destepti.ro. De exemplu, George Pruteanu, in diversele articole publicate, ca si in celebra emisiune din anii ’90 – Doar o vorba sa-ti mai spun – aprecia ca, in cazurile in care exista o forma de feminin…