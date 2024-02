Stiri pe aceeasi tema

- Artistul popular Grigore Leșe, cunoscut pentru repertoriul sau constituit din melodii vechi, implinește astazi 70 de ani. Interpretul de muzica tradiționala romaneasca din zona Țarii Lapușului s-a nascut la 20 februarie 1954 la Stoiceni, in Maramureș. A absolvit Liceul de Muzica din Baia Mare, apoi…

- Este cunoscut pentru burgerul faimos care l-a consacrat. Acum duce lupte in bucatarie, dar candva se lupta in ring. A participat la emisiune Hell’s Kitchen, iar acum are propria afacere, Cheffa. Ciprian Feghiuș, este un chef desavarșit cu care am discutat despre ce inseamna sa deschizi o afacere și…

- O veste șocanta a generat ieri rumoare in comuna Codaești: viceprimarița Lenuța Damian a fost reținuta, in urma unei descinderi ca in filme, petrecuta la domiciliul acesteia!Se pare ca femeia, care, pe langa funcția de viceprimar, mai activeaza și ca profesoara de Limba Romana la Liceul Tehnologic Codaești,…

- La 3 ianuarie 1870 s-a inceput construcția podului newyorkez Brooklyn, iar in anul 1948 regele Mihai I și regina-mama Elena au fost obligați sa paraseasca Romania. In aceeași zi, dar in anul 2013, a murit regizorul și actorul Sergiu Nicolaescu.

- Luni, 11 decembrie, s-a derulat prima activitate din cadrul parteneriatului pe care Revista de Cultura ”Nord Literar” l-a semnat cu Facultatea de Litere, domeniul Științele Comunicarii, specializarile Jurnalism și Comunicare și Relații Publice din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare a Universitații…

- Din 1990, Silvia Zabarcencu face parte din Uniunea Scriitorilor din Romania Nascuta chiar de Ziua Nationala a Romaniei, in anul 1949, Silvia Zabarcencu este originara din Chilia Veche, judetul Tulcea. In comuna natala, ea a absolvit ciclul primar si gimnazial. Liceul l a urmat la Sulina. A plecat de…

- Daca unele orașe din țara noastra și-au deschis deja porțile vizitatorilor la la renumitele Targuri de Craciun, și Capitala va avea parte de acest eveniment mult așteptat de romani in aceasta perioada. Ei bine, cea de-a 16-a ediție a celui mai mare Targ de Craciun din țara, organizat in Piața Constituției,…

- Sase masini au fost avariate in Capitala, dupa ce mai multi copaci au fost doborati, anunta duminica dimineata Inspectoratul pentru situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, informeaza News.ro.Conform datelor furnizate de ISU Bucuresti-Ilfov, echipajele de interventie au actionat, pana duminica la…