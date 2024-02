Stiri pe aceeasi tema

- Limba romana nu este deloc una ușoara, poate așa cum pare. Cu siguranța și tu ai auzit de multe ori, pe cineva care pronunța cuvintele intr-o cu totul alta forma. Iata ca una dintre cele mai comune greșeli din vocabularul nostru, mai ales in randul elevilor, este forma de adresare cu profesorii. Iata…

- Limba romana este extrem de frumoasa, dar gramatica poate crea o mulțime de probleme chiar și pentru vorbitorii nativi. In ceea ce privește formarea cuvantului la forma de plural, mulți romani fac mari greșeli. Pentru „sindrom”, explicația este una foarte simpla și trebuie sa fie ținuta minte.

- Exista unele zodii care reușesc sa treaca cu mare ușurința peste o dezamagire. Se pare ca aceste persoane nu acorda o foarte mare atenție micilor conflicte care apar in relația de cuplu, așa ca se emoțional și iarta rapid orice lucru. Aceste semne zodiacale sunt destul de ingaduitoare atunci cand anumite…

- Anomalie sau detaliu inedit, oricum l-ai privi, un lucru este cert, este o situație imposibila in romana! Afla, din randurile de mai jos, care este singura limba care are un cuvant ce se poate pronunța, dar nu se poate scrie. Este unic in lume. Aceasta este singura limba care are un cuvant ce se poate…

- Limba romana este considera a fi una dintre cele mai grele din lume datorita regulilor care exista. Anumite forme de plural pe care le folosesc romanii sunt greșite și ar trebui adaptata la forma corecta. Cuvantul „polei” are o forma simpla de plural care este utila de știut mai ales in perioada de…

- Limba romana este recunoscuta pentru complexitatea sa și poate crea probleme chiar și nativilor. Cuvantul „dintotdeauna” provoaca nelamuriri multor romani, iar acum, veți afla cum se scrie corect.

- Limba romana se numara printre cele mai complexe limbi din intreaga lume. Poate fi uneori dificila, iar asta pentru ca și nativilor de performanța li se poate intampla sa scape cate o greșeala, mai ales cand vine vorba despre pluralul cuvintelor. Tu știi care este pluralul cuvantului "Revelion"? Iata…