- De la actorie a trecut in bucatarie! Catalina Grama s-a apucat sa faca rețete delicioase, cu care și-a surprins atat familia cat și fanii. Vedeta așteapta și alte recomandari pe care sa le puna in practica.

- Vești bune și mai puțin bune pentru parinți! In cursul zilei de marți au fost publicate noile reguli privind reinceperea gradinițelor in anul școlar 2020-2021. Ministerul Educației a adus la cunoștința normele de siguranța fața de copii, cadrele didactice și parinți, in contextul pandemiei de COVID-19.…

- Daley Blind (30 de ani, fundaș central), unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai lui Ajax, s-a prabușit pe teren in timpul unui meci amical. Acesta a fost diagnosticat la finalul lui 2019 cu miocardita. In minutul 79 al confruntarii cu Hertha Berlin (1-0), Blind nu a mai putut rezista pe picioare,…

- Fiecare dintre noi are nevoie de momente de liniște. Momente in care sa fim cu noi, cu gandurile noastre. Insa ce se intampla atunci cand locuiești impreuna cu partenerul, iar aceste momente de liniște predomina relația și nu numai? Știi mult prea bine și tu faptul ca, uneori, devine stanjenitor.…

- Ana Maria Mocanu se declara acum o femeie fericita, dupa multe desparțiri și impacari. Vedeta s-a de gol atunci cand a vorbit pe internet despre sufletul pereche, dar și despre... atenție, copii.

- Dupa ce a anunțat ca este internata și nu poate participa la petrecerea aniversara a fiicei sale, Anca Serea a dezvaluit ce probleme de sanatate are și prin ce a trecut in ultima perioada. Anca Serea (39 de ani) a povestit ca a trecut printr-o perioada dificila din cauza problemelor de sanatate și…

- Bucura-te cu familia de o vara fabuloasa cu ajutorul setului „Pentru cei mici”! Copiii iubesc uleiurile esențiale! Poate datorita sticlelor draguțe, colorate sau datorita varietații de miresme noi pe care ei

- Așteptat de toți clujenii, evenimentul „Piața cu flori altfel” a fost amânat în acest an, dar organizatorii au anunțat ca vor reveni în forța la începutul lunii iulie. „Piața cu flori altfel” și-a deschis iar porțile pe strada Potaissa, în condiții…