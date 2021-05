Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de copii au fost muscati de capuse in acest weekend, in Capitala. Primaria nu a facut pana acum nicio actiune de dezinsectie. Nu au fost bani pentru asta. Nici pentru ingrijirea parcurilor, nici pentru gropi, nici pentru infrastructura. Blocarea bugetului se rasfrange zilnic asupra bucurestenilor.…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, afirma ca aproximativ 800.000 de copii ar fi eligibili pentru a primi serul anti-COVID dupa ce acesta va primi autorizatia de fi administrat categoriei de varsta 12-15 ani. Acesta subliniaza ca Romania are si doze, si capacitatea…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, trage un semnal de alarma și ii transmite lui Nicușor Dan ca ar trebui sa se ocupe urgent de problema capușelor din Capitala, asta pentru ca peste 100 de copii și adulți s-au prezentat la spital mușcați de capușe. ”Peste 100 de copii și adulți s-au…

- Modificarea de catre Guvern a legislatiei muncii prin eliminarea obligatiei microintreprinderilor de a intocmi in scris fisa postului pentru angajati modifica statutul a milioane de cetateni din angajati in sclavi. Este opinia reprezentanților Blocului National Sindical, transmisa intr-un comunicat…

- Rusia maseaza o forța militara fara precedent in Arctica, regiune pe care o transforma intr-un poligon de testare pentru cele mai noi și periculoase arme dezvoltate in momentul de fața. Schimbarile...

- Emil Boc a vorbit despre modul in care este gestionata criza sanitara in municipiul Cluj-Napoca. Primarul a explicat ca se fac mari eforturi pentru ca pacienții COVID sa nu ajunga la ATI. „E o diferența majora fața de anul trecut, am invațat mult din aceasta pandemie, am adus și multe paturi…

- Omniasig Vienna Insurance Group lanseaza facilitatea de plata online a tuturor politelor de asigurare emise de companie, digitalizarea fiind unul dintre obiectivele strategice ale companiei, potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES. "Procesul este simplu, rapid si se poate realiza direct…