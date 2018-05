Cum se inmatriculeaza o masina in Romania in anul 2018? Oare cand vom evolua?

Stiri pe aceeasi tema

- Noua romani au murit intr-un accident rutier petrecut in Ungaria. Incidentul s-a produs pe drumul național 4, la kilometrul 58. Mașina era inmatriculata in Romania, iar in microbuz era un numar neprecizat de pasageri.

- In Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 422 din 17 mai 2018 a fost publicata Legea pentru modificarea Ordonantei Guvernului numarul 78 2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea comercializarii, inmatricularii sau…

- Un accident grav a avut loc la Botosani. Un copil de 14 ani, baut, s a urcat la volanul unei masini furate si a intrat intr un copac de pe marginea drumului, potrivit Romania TV.Baiatul de 14 ani a baut cot la cot cu un barbat in varsta de 39 de ani, dupa care au furat un autoturism. La volan s a urcat…

- Un bucurestean a fost la un pas de a cadea victima unor talhari care opereaza pe E 85, in apropierea localitatii Sinesti. Omul se intorcea din concediu iar hotii i-au intepat roata, asteptand sa traga pe drepta pentru a-l jefui. Soferul a anuntat insa politia si a reusit sa opreasca intr-o benzinarie.…

- O singura Dacia nemaivazuta in ultimii aproape 30 de ani a supravietuit pana astazi si inca mai poate fi intalnita circuland pe soselele din Romania, fiind vorba de un model D Estafette, o dubita in care incap opt oameni si care a fost salvata datorita unui pasionat de masini de epoca, un tanar inginer…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni desfașurate in zona de responsabilitate, 16.530 pachete cu țigari, in valoare totala de 193.700 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Pentru oprirea contrabandiștilor…

- Lansand noul model Touareg in premiera mondiala in China, Volkswagen transmite un mesaj elocvent pentru cea mai mare piata a sa. Mașina poate fi vazuta de publicul din Romania la standul Volkswagen din cadrul SIAB, intre 23 martie - 1 aprilie.

- Acum ceva timp v-am prezentat topul 10 al celor mai spectaculoase drumuri din Europa, astazi va vom prezenta care sunt cele mai frumoase drumuri din țara noastra. Cum cei de la Top Gear, au clasat „Transfagarașanul” ca fiind este cel mai spectaculos drum de condus cu mașina din Europa. Ar trebui sa…