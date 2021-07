Cum se fierbe hrișca și cum se folosește în bucătărie Populara printre vegetarieni, hrișca este considerata un aliment sațios, bogat in substanțe nutritive. Dar are micile ei secrete de preparare. Afla cum se fierbe hrișca in mod corect, sa ramana gustoasa, și cum se poate folosi in diverse preparate. Hrișca se gasește in magazinele de tip plafar și in marile supermarketuri și nu este deloc scumpa. Este un aliment sațios și hranitor și merita sa o consumi saptamanal. Iata cum se alege și cum se fierbe hrișca și cum o poți prepara. Cum se fierbe hrișca sa fie gustoasa Pentru vegetarieni și pentru persoanele cu intoleranța la gluten , hrișca este… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

