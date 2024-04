Rețeta de post a bunicii. Cum să faci mâncare din prune uscate Rețeta de post a bunicii. Cum sa faci mancare din prune uscate. O rețeta de post care cu ani in urma era des intalnita este cea pentru mancarea din prune uscate. Deși pentru mulți prunele uscate pot parea o gustare, adevarul este ca ele pot fi integrate intr-o rețeta și pot aduce un rezultat uimitor. Mancarea de prune uscate de post se prepara foarte ușor și e destul de sațioasa, astfel ca nu o sa simți nevoie de carne. Ingredientele necesare sunt: Rețeta de post a bunicii. Cum sa faci mancare din prune uscate 100 g prune uscate taiate felii 400 g fasole din conserva 120 ml suc de roșii 240 ml… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

