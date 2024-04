Reţete cu organe de porc, vită, miel, pasăre Una dintre cele mai consumate mancaruri tradiționale de la noi este tochitura cu organe. O mancare in care se adauga organe de pasare ori animal pentru un gust cu adevarat delicios. Mai jos iți prezentam ce rețete de organe poți incerca și tu acasa.Daca iți place sa consumi rinichi de porc, ficat de pasare sau plamani, inima sau pipote, iata ce rețete cu organe poți incerca.Rețete cu organeTocanița din organe de porcIngrediente1 kg organe de porc (ficat, rinichi, inima plamani;400 g limba de porc;250 g ceafa de porc;250 mușchi de porc;doua cepe;3 ardei;2 morcovi;200 ml ulei;400 g bulion de roșii;200… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

