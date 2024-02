Singurul aliment care nu expiră niciodată și își păstrează proprietățile nutritive Mierea nu este un produs perisabil. Daca este pastrata intr-un recipient ermetic se poate consuma in siguranța timp de zeci de ani sau chiar mai mult. Totuși, acest lucru nu inseamna ca va arata la fel. In timp, mierea va deveni mai inchisa la culoare și se va cristaliza. Unul dintre cei mai apreciați și mai frecvent folosiți indulcitori, mierea de albine are o mulțime de beneficii pentru sanatate. Caracteristicile antibacteriene și antiseptice prezente in mod natural in miere ajuta la eliminarea infecțiilor și la reducerea inflamațiilor. De asemenea, mierea calmeaza gatul, reduce tusea și intarește… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

