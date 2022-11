Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova va intalni sambata, de la ora 20.30, pe stadionul „Giulesti“, pe Rapid, intr-o partida contand pentru etapa a 18-a din Superliga . Este o „batalie“ cu conotatii in clasament, dar si o lupta a orgoliilor, cunoscuta fiind rivalitatea dintre cele doua grupari. Disputa va fi arbitrata…

- Universitatea Craiova și U Cluj se intalnesc sambata, 5 noiembrie, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-un meci din cadrul etapei a 17-a din Superliga. Pe langa pregatirile celor doua combatante, un rol important il joaca și brigada de arbitri. CCA l-a desemnat pe Iulian Calin (Ștefanești)…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat observatorii jocurilor din etapa a 15-a, ultima din campionatul regular al Superligii. Iata jocurile si supervizori: Superliga, etapa 15: Vineri, 21 octombrie: ora 20.30: Rapid – Farul (Viorel Anghelinei – Galati) Sambata, 22 octombrie:oa 17.00: Voluntari – Chindia…

- Celebra expresie „da-le o suta de lei in plus, Nicule!” lansata de Elena Ceaușescu la ultima ieșire publica iși poate gasi in scurt timp corespondent in cazul pensionarilor care primesc mai mult decat pensia medie, dar se incadreaza sub un anumit plafon. Suta va fi doar pentru norocoși, majoritatea…

- Oradea Arena va gazdui, in perioada 11-12 noiembrie, intalnirea dintre echipele feminine de tenis ale Romaniei si Ungariei, din cadrul play-off-ului competitiei Billie Jean King Cup (fosta Fed Cup). Intalnirea se desfasura pe hard, suprafata care va fi montata peste parchetul existent, la solicitarea…

- Patru etape s-au scurs din noul sezon al Ligii Florilor, iar SCM Craiova nu se poate declara multumita pe deplin de cele realizate. Duminica aceasta, de la ora 18.00, in Sala Polivalneta va veni CS Mioveni, una dintre formatiile fara punct obtinut pana in prezent in campionat. Partida va conta pentru…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anunțat brigada derbiului din etapa 11 a Suprligii, Universitatea Craiova – FCSB. Astfel, disputa de pe stadionul „Ion Oblemenco“, programata duminica, de la ora 21.30, va fi arbitrata de Radu Petrescu (București). Acesta va fi ajutat la cele doua linii de Sebastian…

- Infrangerea cu Bistrita, de pe teren propriu, scor 27-28 a trecut deja pentru handbalistele de la SCM Craiova, care se gandesc acum la urmatorul duel din campionat. Duminica, de la ora 15.45, gruparea alb-albastra va disputa un alt meci dificil, de aceasta data la Braila, contra Dunarei. Partida va…