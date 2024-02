„U“ Craiova – FC Voluntari | Nu mai e loc de sincope!

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova o va intalni vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe U Cluj, intr-o partida contand pentru etapa 25 a Superligii. Vezi oferta Superbet pentru meciul cu U Cluj! Disputa din Banie il va avea „central“ pe Radu Petrescu (Bucuresti). Acesta va fi ajutat la cele doua…

- FCU Craiova are parte de o deplasare grea in etapa a 25-a din Superliga, urmand sa o intalneasca vineri, de la ora 17.00, pe Otelul Galati. Descopera oferta Superbet pentru partida cu Oțelul! Disputa din Moldova va fi arbitrata de Horia Mladinovici (Bucuresti). Asistenti vor fi George Florin Neacsu…

- Universitatea Craiova are parte de o partida extrem de dificila in acest sfarsit de saptamana urmand sa o intalneasca duminica, de la ora 15.30, la Sf. Gheorghe, pe Sepsi OSK. Disputa conteaza pentru etapa 24 a Superligii si conteaza enorm in privinta calificarii in play-off. Ivaylo Petev: „Trebuie…

- FCU Craiova si Dinamo Bucuresti se intalnesc vineri, de la ora 20.00, in Banie, intr-o partida contand pentru etapa 24 din Superliga. Descopera oferta Superbet pentru partida cu Dinamo! CCA l-a desemnat arbitru central pe Adrian Viorel Cojocaru (Galati). Acesta va fi ajutat de asistentii Mircea Orbulet…

- Universitatea Craiova și Farul Constanța se intalnesc duminica, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Partida conteaza pentru etapa 22 a Superligii și se anunța extrem de incinsa, in ciuda frigului din Banie. Vezi oferta Superbet pentru meciul cu Farul! Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a…

- Universitatea Craiova o va intalni sambata, de la ora 17.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Poli Iasi. Partida conteaza pentru etapa a 20-a din Superliga si va fi arbitrata de Horia Mladinovici (București). Acesta va fi ajutat de asistenții Mihaița Necula (București) și Ionuț Marius Bobe (București).…

- FCU Craiova are parte de o deplasare dificila in acest sfarsit de saptamana. Echipa patronata de familia Mititelu va evolua vineri, de la ora 17.00, in Ilfov, impotriva formatiei FC Voluntari. Descopera oferta Superbet pentru partida cu Voluntari! Disputa de pe stadionul „Anghel Iordanescu“ va fi arbitrata…

- Universitatea Craiova și CFR Cluj se intalnesc sambata, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-o partida contand pentru etapa a 18-a din Superliga. Vezi oferta Superbet pentru meciul cu CFR Cluj! Disputa din Banie va fi arbitrata de Adrian Cojocaru (Galați). Acesta va fi ajutat la cele…