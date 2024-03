Dinu Săraru s-a mutat printre stele. Autorul romanului „Niște țărani” avea 92 de ani Cunoscutul prozator Dinu Sararu a decedat astazi, la varsta de 92 de ani. El este cunoscut pentru carțile sale, care au alcatuit o fresca a societații romanești, atat inainte, cat și dupa 1989. Fara indoiala, romanele sale „Niște țarani” și „Ciocoi noi cu body guard” au fost unele dintre cele mai citite carți din literatura contemporana. Dinu Sararu s-a nascut pe 30 ianuarie 1932, in satul Olari al comunei Slatioara, aflata in județul Valcea, la 8 km de orașul Horezu. Era fiul invațatorului Costica Sararu și al Corneliei Sararu. Este tatal jurnalistei de radio și TV, Ruxandra Sararu. A fost directorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Scriitorul Dinu Sararu a murit sambata dupa-amiaza, la Spitalul Universitar din București, la varsta de 92 de ani. Dramaturg, eseist, publicist, romancier și scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania, Dinu Sararu s-a nascut pe 30 ianuarie 1932, in județul Valcea, comuna Slatioara. Este tatal…

