Cum se autosabotează cea mai mare economie europeană E oficial: Germania renunța la energia nucleara, pe 15 aprilie vor fi deconectate ultimele trei centrale. Guvernul de la Berlin pare a fi o grupare ecologica, iar securitatea energetica a celei mai puternice economii din UE – o gluma proasta. „Riscurile legate de energia nucleara sunt incontrolabile”, a trambițat ministrul Mediului, Steffi Lemke, in opinia […] The post Cum se autosaboteaza cea mai mare economie europeana first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

