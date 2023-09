Stiri pe aceeasi tema

- „Vishingul (voice phishing) este o metoda de inselaciune prin care autorii apeleaza si poarta convorbiri telefonice cu persoanele vatamate si pretind a fi reprezentanti ai unor entitati private. Prin utilizarea unor tactici ingenioase de manipulare, ei obtin date personale sau informatii financiare…

- In zilele de 6 si 13 septembrie 2023, sunt planificate greve ale operatorilor la sol ai companiei WizzAir din aeroportul Luton din Londra, anunța MAE. ”Persoanele care urmeaza sa calatoreasca din/in aeroportul Luton in aceste intervale pot intampina perturbari ale serviciilor din aeroport si intarzieri…

- Infracțiunile cibernetice s-au inmulțit și mai mult ceea ce a determinat bancile sa iși avertizeze clienții. Astfel, bancile au transmis un mesaj in care avertizeaza sa exista posibilitatea de fraudare a banilor aflați in conturile clienților. Reprezentanții bancilor indeamna care lumea sa fie atenta…

- Nelu Varga a rabufnit dupa eliminarea lui CFR Cluj din Conference League și face anunțul care baga spaima in rivalele din Superliga. In ciuda faptului ca formația din Gruia vine dupa un sezon incheiat pe poziția a treia și a fost prima reprezentanta a Romaniei care a ieșit din competițiile europene,…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu sunt mai fericiți ca niciodata, iar cei doi au avut parte de un eveniment spectaculos. Imediat dupa nunta, Gabriela Prisacariu a postat un videoclip cu soțul ei și le-a transmis un mesaj celor care o urmaresc pe rețelele de socializare.

- Gazi Demirel a trecut printr-un moment dificil in viața lui, cand și-a pierdut persoanele dragi in cutremurele devastatoare din Turcia. Cantarețul și familia lui incearca sa depașeasca moral acest moment și sa se concentreze pe viitor. Cantarețul și-a mutat familia in Romania și urmeaza sa plece in…

- Ca orice artist care se respecta, Gheorghe Turda are multe condiții atunci cand vine vorba despre evenimentele la care este invitat sa cante. Cantarețul de muzica populara ne spune despre cum iși ia concertele și ce le spune organizatorilor inainte de a semna contractul. Aceștia au reguli importante…