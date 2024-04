Urmeaza startul sezonului estivalul la malul marii, iar Mihai Traistariu se pregatește sa-și primeasca oaspeții in cele șase apartamente pe care le deține, dar și in cel mai nou apartament pe care și l-a cumparat și pe care il pune la dispoziția turiștilor. Cantarețul a facut o investiție uriașa, s-a imprumutat la banca, iar de la 1 iunie oamenii vor putea sa vina in noua locație, de aceasta data una de lux. Cat te costa sa te cazezi in apartamentele interpretului in vacanța de vara.