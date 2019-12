Cum se alege corect mobilierul pentru camera copilului? Alegerea mobilierului pentru camera copilului poate fi o activitate interesanta, insa, totodata, si complicata, deoarece exista numeroase optiuni si trebuie sa stii ce sa cumperi.



Pe langa design si materialul din care sunt confectionate piesele, principalul aspect pe care-l iei in considerare este pretul.



Mobilierul pentru dormitorul copilului ar trebui sa fie atragator, functional, rezistent si cu accente clasice - daca nu vrei sa-l inlocuiesti intr-un an sau doi.



Inainte de a te apuca de facut lista cu tot ce ai de luat, analizeaza putin personalitatea copilului,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

