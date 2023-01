Cum să scapi de mahmureală dacă ai băut prea mult de Revelion Noaptea trecuta, mulți au mai sarit calul cu alcoolul, așa ca am considerat ca poate v-ar interesa cateva sfaturi despre cum se scapa rapid de mahmureala daca ai baut prea mult de Revelion. Imediat ce te trezesti, bea doua pahare mari cu apa rece, pentru a contracara deshidratarea. Bea si un pahar mare cu suc de grepfrut, portocale sau rosii. Sucul de fructe contine fructoza, care accelereaza metabolizarea alcoolului. Daca esti consumator de cafea, bea una sau doua cani cat mai repede. Cofeina este un vasoconstrictor, adica micsoreaza diametrul vaselor de sange cerebrale dilatate. Trebuie doar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, mai exista și alte variante: Citrice care conțin vitamina CVitamina C este una dintre enzimele care contribuie la descompunerea mai rapida a alcoolului in sange. Sucul de citrice poate fi consumat inainte, dupa sau chiar in timp ce bei alcool pentru a atenua efectele mahmurelii. Portocalele…

- Este unul dintre cele mai banale trucuri, dar care face minuni pentru pielea ta. Ai nevoie de doar doua ingrediente pe care le gasesti usor. Efectele miraculoase se observa cu ochiul liber, dupa primele cinci aplicari de acest fel. Incearca si tu si cu siguranta nu vei regreta!Ce se intampla daca amesteci…

- Poliția spaniola i-a arestat pe parinții unui bebeluș de trei luni care l-au abandonat pe acesta intr-un vehicul, miercuri seara, in cartierul Centro din Madrid. Evenimentele s-au petrecut in jurul orei 3.00 dimineața, iar polițiștii i-au gasit pe parinți intr-un cazinou din apropiere, scrie El Mundo…

- Masca de fața cu iaurt și cafea. E cel mai bun exfoliant natural. Daca vrei sa ai un ten cat se poate de ferm și totuși catifelat, atunci apeleaza neaparat la maști cat se poate de naturale. O celebra masca este cea cu iaurt și cafea. Masca de fața cu iaurt și cafea. E cel mai bun exfoliant natural…

- Fostul latifundiar Adrian Porumboiu susține ca fostul portar Dani Coman de la FC Vaslui i-ar fi cerut 200.000 de euro pentru Daniel Constantin, ministrul Agriculturii in perioada 2014-2015, cand grupul Racova trecea prin momente dificile. Precizarile lui Adrian Porumboiu vin dupa ce a participat la…

- “Verificarea extinsa va democratiza jurnalismul si va da puterea oamenilor”, a scris el duminica, pe Twitter. Multimiliardarul se lupta sa linisteasca asociatiile, agentiile de publicitate si chiar Organizatia Natiunilor Unite, care se tem de un val al discursurilor instigatoare la ura si dezinformare…

- In primavara acestui an, au aparut informații „pe surse” ca Laura Codruța Kovesi s-a casatorit in secret, „in urma cu cateva luni bune”, chiar cu fostul ofițer ce-i fusese detașat de la SPP! Totuși, cine ar putea fi soțul? „M-am casatorit acum cațiva ani. Imediat dupa ce am preluat mandatul la Luxemburg.…

- Este alerta in Rusia. Un avion militar s-a prabușit peste un bloc de noua etaje in regiunea Krasnodar. Imediat dupa, martorii spun ca au auzit mai multe explozii, iar cladirea a fost cuprinsa de flacari. Mai multe echipe de intervenție acționeaza la aceasta ora la fața locului. Salvatorilor le este…