Cum să faci apa potabilă folositoare? In toate religiile lumii se obișnuiește a citi rugaciuni inainte de luarea mesei. Acest lucru este necesar pentru a incarca bauturile și alimentele cu energie pozitiva. Orice apa (chiar daca provine dintr-o sursa naturala sau este livrata la domiciliu) trebuie sa fie curațata de negativ. Singura modalitate de a face apa folositoare pentru organism - de a schimba structura ei (in armonioasa - in Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva strazi din Nasaud raman astazi, 29 octombrie 2021, fara apa potabila pana dupa-amiaza – anunța Aquabis. Astazi, 29 octombrie 2021, de la ora 10:00 pana la ora 15:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in localitatea Nasaud. Vor fi afectați consumatorii de pe strazile Avram Iancu, Valea…

- Avarie RAJA SA in municipiul Constanta.RAJA Constanta informeaza ca, pentru executarea lucrarilor de inlocuire a unei vane de legatura, de la nivelul conductei de alimentare cu apa, situata la intersectia strazii Oborului cu bulevardul. I. C. Bratianu din municipiul Constanta este nevoita sa intrerupa…

- SA „Apa-Canal Chisinau” și Centrul municipal de Sanatate Publica monitorizeaza calitatea apei din rețelele de apa potabila ale municipiului, transmite Noi.md cu referire la moldpres.md. Analiza arata ca apa din rețeaua centralizata este potabila și corespunde tuturor mormelor de sanatate publica pentru…

- „Comisia a aprobat o investitie de peste 175 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea si instalarea unei noi infrastructuri de apa potabila si de ape uzate in judetul Olt, Romania. Noua infrastructura va reduce scurgerile si intreruperile in aprovizionarea cu apa, contribuind la…

- Locuitorii comunei Slobozia Bradului raman fara apa potabila din cauza neplații facturilor catre serviciul de furnizare a apei. Anunțul facut de primarul Merlin Ivancea pe pagina de facebook a starnit numeroase reacții din partea locuitorilor care ii solicita sa ia masuri pentru ca locuitorii buni platnici…

- O companie spaniola a conceput un sistem prin intermediul caruia poate fi extrasa apa potabila din aer. Ideea revoluționara ar putea fi de folos pentru aprovizionarea regiunilor aride. ''Scopul este de a ajuta oamenii. Telul este acela de a ajunge in locuri precum taberele de refugiati, care…

- Se sisteaza apa potabila in Petriș, astazi, 13 august 2021, pentru cateva ore – anunța Aquabis. Probleme și in doua localitați de pe Valea Bargaului: Astazi, 13 august 2021, intre orele 09.00 – 15.00, se va sista parțial furnizarea apei potabile in localitatea PETRIȘ. In acest interval orar se vor efectua…

- Astazi ndash; 02 august 2021, conducta de alimentare cu apa cu diametrul de 800 mm, din zona Complexului Constanta Nord, a inregistrat o avarie.Echipele de interventie RAJA S.A. au incercat remedierea acesteia cu conducta sub presiune, insa avand in vedere complexitatea lucrarilor, s a impus sistarea…