Cum sa alegi un cadou pentru partenerele de afaceri Pentru intreprinderile mici, cu bugete relativ limitate si putin timp la dispozitie, achizitionarea de cadouri pentru 8 Martie poate fi o provocare. Un cadou pentru o partenera este intr-adevar un mod tangibil de a-ti exprima recunostinta pentru implicarea ei. Dar, daca este pentru prima data cand faci acest gest, cu siguranta ai niste intrebari. Ar trebui sa cumperi cadouri pentru toate angajatele, clientele si partenerele? Ce ar trebui sa le oferi? Ce buget ar trebui sa ai? Este potrivit sa ... Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

