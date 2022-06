Cum să afli dacă ești o femeie deșteaptă sau deja ești înțeleaptă? Foarte simplu! O femeie deșteapta, dupa ce a descoperit greșeala soțului ei, ii va reproșa. Și-i va aminti ca l-a avertizat despre asta. O femeie ințeleapta il va susține, il va incuraja, uneori se va preface ca nu a observat nimic. O femeie deșteapta intr-o situație de criza va lua friiele in miini și iși va invața soțul cum sa traiasca corect. O femeie ințeleapta ii va arata foarte subtil direcția și il Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Relația de iubire dintre femeia moderna și bijuteriile sale este recunoscuta de orice femeie și de majoritatea barbaților. Femeii din zilele noaste ii place sa fie o femeie absoluta: mama desavarșita, soție perfecta, cu o cariera in plina și constanta ascensiune și o zeița a frumuseții. Cu alte cuvinte,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Dobrogea a fost solicitat sa intervina duminica, 8 mai, in Medgidia.Potrivit primelor informații, o persoana a cazut in Canalul Dunare - Marea Neagra.Este vorba de o femeie. Gravul incident s-a intamplat in zona de promenada a orașului, in dreptul salii de sport,…

- O femeie in varsta de 39 ani cu traumatism cranio - facial si abdominal si un copil de 12 ani cu traumatism abdominal au fost transportati de doua ambulante la spital, dupa ce au fost raniti intr-un accident rutier produs pe o artera principala din municipiul Sibiu, potrivit Politiei, Inspectoratului…

- Unde-s mulți, puterea crește! La fel și ajutorul pe care il putem oferi! La data de 27.04.2022, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in extravilanul comunei Tulnici, sat Greșu, a avut loc o tamponare in care este implicat un autoturism…

- O situația incredibila a avut loc la o inmormantare din Peru. In timpul slujbei, femeia care fusese declarata decedata de catre medicii legisti a inceput sa bata in capacul sicriului.Inmormantarea a fost brusc intrerupta cand femeia despre care oamenii stiau ca este moarta a inceput sa loveasca in sicriu.…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Urbane Timișoara efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de „talharie calificata”. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.…

- Andreea Banica iși cauta bona pentru copiii sai. Artista a scris pe o rețea sociala toate condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca cea care ii va calca pragul. Cantareața a anunțat recent pe rețelele de socializare ca se pregatește sa iși mareasca familia, insa nu așa cum ne-am fi... The post…