Stiri pe aceeasi tema

- Vremurile disperate cer masuri disperate! Toata lumea este cu ochii pe Ionița și Viorica de la Clejani dupa ce fiul lor, Fulgy, s-a implicat in scandalul momentului. Se pare ca tatal lui Fulgy nu a mai suportat și a avut o criza de nervi chiar la el acasa, luand prin surprindere pe toata lumea. Ionița…

- La aproape doua satamani de cand a fost prins drogat la volan, Fulgy, fiul cuplului Viorica si Ionita de la Clejani, a fost arestat pentru 29 de zile, a anuntat tatal sau, potrivit Viva.Ionița de la Clejani considera ca Fulgy a fost, de fapt, victima in acest caz. "E baiatul meu, a greșit, dar este…

- Dupa ce Ionița de la Clejani a dezvaluit ca Fulgy este arestat pentru 29 de zile, acum, Viorica face declarații bomba despre iubitele fiului sau. Invitata alaturi de soțul sau in cadrul unei emisiuni TV, artista a recunoscut, nervoasa, ca toate iubitele lui Fulgy consumau droguri și ca ajunsese la un…

- Viorica și Ionița de la Clejani au oferit prima reacție, dupa ce chiar Ionița l-a dat pe mana Poliției pe fiul lor, Fulgy. Acesta a fost duminica, 6 iunie, saltat de Poliție de la domiciliu și dus la secția 11. A doua zi, adica luni, 7 iunie, Ionița și Viorica au venit in platoul lui […] The post Ionița…

- Viorica de la Clejani a avut o reacție furibunda la adresa jurnaliștilor in urma cu puțin timp! Artista a avut o ieșire nervoasa chiar in timp ce se afla pe strada, amenințand și gesticuland. Cantareața și-a ieșit din minți dupa ce a fost intrebata despre scandalul in care a fost implicat fiul ei, Fulgy.

- Ionița și Viorica de la Clejani au mers astazi, 8 iunie, in platoul de la Neatza cu Razvan și Dani pentru a promova piesa noua pe care au lansat-o in colaborare cu artistul Connect-R. Totuși, aceștia nu au scapat de intrebarile inconfortabile ce au legatura cu fiul lor, Fulgy, dar ce i-a intrebat Razvan…

- O noua lovitura pentru Viorica și Ionița de la Clejani. Artiștii sunt daramați dupa ce fiul lor Fulgy a fost prins conducand sub influența substanțelor interzise prin lege. Ce droguri luase fratele Margheritei și care a fost reacția tatalui sau, Ionița. Reacția lui Ionița de la Clejani dupa ce fiul…

- Viorica de la Clejani și soțul ei formeaza de peste 20 de ani un cuplu solid. Cei doi au impreuna doi copii, pe Margherita și pe Fulgy. Invitați in cadrul emisiunii de la Kanal D, artista a facut dezvaluiri neașteptate din familia ei. In cadrul emisiunii „Teo Show de la Kanal D”, Viorica din Clejani…