Cum s-a lucrat singur Paul Stănescu la moțiunea de cenzură Moțiunea de cenzura inițiata de PSD impotriva cabinetului Orban nu s-a mai votat ieri din lipsa de cvorum pentru ca tandemul din fruntea partidului, adica Marcel Ciolacu – Paul Stanescu, nu a reușit sa convinga șapte parlamentari sa vina la vot. Practic, pentru ca moțiunea sa fie votata era nevoie de 233 de parlamentari, dar ieri au fost doar 226. PSD are 193 de senatori și deputați, PRO Romania are 24, ALDE are 7 parlamentari, iar noul partid al lui Dan Voiculescu, PPUSL, are 9 parlamentari. Astfel, in total se puteau aduna 233 de de voturi, adica fix numarul minim necesar pentru adoptarea moțiunii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

