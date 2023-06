Stiri pe aceeasi tema

- Dramatism total pentru Andrada, o adolescenta de 17 ani, din comuna Banca, județul Vaslui! Eleva de liceu se zbate intre viața și moarte, dupa ce medicii din Barlad au diagnosticat-o greșit. Minora a fost operata de apendicita, iar dupa ce a fost transportata la Iași, doctorii de acolo, au constatat…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 ani, care a plecat de acasa și nu s-a mai intors. In data de 23 mai 2023, in jurul orei 08:00, Ioana-Paula Sinescu a plecat de la domiciliul sau din localitatea Orțișoara…

- Monica Bellucci se numara printre cele mai frumoase femei din lume, iar la 58 de ani reușește sa aiba o silueta de invidiat. Ea a impartașit din secretele sale, menționand ca are multa grija de dieta sa, dar face și sport.

- Violeta a urcat pe scena alaturi de mama sa, unde a ținut un discurs in engleza. Andreea Marin a privit-o in tot acest timp cu mandrie, iar la finalul evenimentului, fiica vedetei a acordat primul ei interviu.Andreea Marin a fost gazda evenimentului inspirațional, care a devenit deja o tradiție, „Gala…

- O adolescenta in varsta de 13 ani din judetul Dambovita, aflata in grija statului, a fost data disparuta, marti. Fata a plecat de la scoala din orasul Gaesti unde este eleva si nu a mai ajuns in centrul in care locuieste, conform news.ro.Conform datelor furnizate de Politia judeteana Dambovita, fata…

- Tania Budi are un trup de invidiat și se menține veșnic tanara la varsta de 55 de ani. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars care este secretul unei siluete impecabile, dar și ce intervenții estetice și-a facut de-a lungul timpului.

- sO adolescenta a inceput sa aiba dureri de stomac și parinții au dus-o de urgența la medic. Doctorii au decis s-o opereze imediat, insa nu mica le-a fost surpriza atunci cand au descoperit ce avea fata in abdomen, de fapt.

- Carmen Chindriș este una dintre cele mai noi artiste din industria muzicala romaneasca, iar melodiile ei devin hituri și ajung pe buzele tuturor. Ei bine, artista și-a dezvaluit secretele la care apeleaza ca sa aiba succes, iar nimeni nu se aștepta la acest lucru.