Cum reacționează Radu când e comparat cu tatăl lui, Ștefan Bănică: „Suntem două persoane diferite și lucrez să îmi creez propria identitate artistică” Celebritatea tatalui sau nu a fost intotdeauna un avantaj pentru Radu Ștefan Banica. Tanarul iși dorește sa munceasca și sa iși creeze propria identitate artistica. Fiul cel mare al lui Ștefan Banica a ales sa calce pe urmele tatalui sau și cocheteaza atat cu actoria, cat și cu muzica. Radu nu este deranjat de comparațiile care se fac intre el și tatal lui, insa iși dorește sa fie cunoscut pentru talentul sau, nu pentru ca este copilul unei mari vedete. De asemenea, tanarul a precizat ca el și tatal sau sunt doi artiști complet diferiți. „Am perceput-o destul de normal, ca pana la urma suntem… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

