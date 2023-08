Cum putem să ne îmbolnăvim de demență din aer. Ce spun cercetătorii Cum putem sa ne imbolnavim de demența din aer. Ce spun cercetatorii Poluarea aerului constituie de multa vreme un motiv de ingrijorare. Aceasta reprezinta principalul risc de mediu pentru sanatatea omenirii. Ultimele cercetari efectuate de Universitatea din Michigan scot in evidența faptul ca poluarea a fost asociata in nenumarate randuri cu demența, relateaza Earth. In mod ingrijorator, o serie de surse specifice, precum emisiile de gaze cu efect de sera provenite din agricultura și incendiile de vegetație ar putea constitui un pericol pentru sanatatea cognitiva. Mai multe studii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

