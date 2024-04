Stiri pe aceeasi tema

- Incepind cu data de 8 aprilie și pina la 14 iunie 2024, Republica Moldova instituie perioada de prohibitie in obiectivele acvatice piscicole naturale, pentru o perioada consecutiva de 68 de zile, transmite Noi.md. In acest sens, Poliția de Frontiera intensifica acțiunile de control in apele de frontiera…

- Cu ce inlocuiești ouale, untul și branza in post Exista cateva alimente de post care pacalesc creierul si le imita pe cele de dulce, astfel incat cei care tin post sa treaca mai usor peste aceasta perioada.Nevoia de lapte din perioada postului poate fi foarte usor inlocuit cu laptele de ovaz, migdale,…

- Postul Paștelui este cel mai mare post de peste an, iar pe langa zilele de rugaciune, mers la biserica și sufletul deschis la fapte bune pe care oamenii trebuie sa il aiba in aceasta perioada, postul inseamna și abținerea de la anumite alimente pe toata perioada de 40 de zile. Creștinii ortodocși se…

- Saptamana alba: Nu se mai consuma carne, iar in zilele de miercuri și vineri se face dezlegare la oua, lapte, branza si peste Inainte de inceperea Postului Mare sau „al Paresimilor”, Biserica a randuit o perioada de trecere numita in popor saptamana alba, a branzei ori a untului. In aceasta perioada…

- Traficul rutier pe A2, in zona nodului rutier A0-A2 se va inchide in perioada 12.02 - 23.02.2024, in nopțile de luni, marți, miercuri și joi, in intervalul orar 23:00 - 04:00, pentru executarea lucrarilor la tablierul metalic al pasajului de peste autostr

- Confruntat de adversarii politici cu o serie de „acuzații" referitoare la activitatea sa din perioada in care nu era om politic și ulterior viceprimar, Lucian Harșovschi a dat „carțile pe fața", la o emisiune TV la care a fost invitat recent.„Era acea perioada in care ...

- Parintele va incepe sa primeasca indemnizatia retroactiv incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza concediul de maternitate, dar nu mai devreme de ziua a 43-a (de la data nașterii copilului).Concediul de creștere a copilului trebuie diferențiat de concediul de maternitate. Concediul de maternitate,…

- Bijuteriile sunt nelipsite din colecția personala a femeilor. Ele sunt delicate și, pe langa estetica frumoasa, pot avea și o semnificație mare pentru posesoare. Daca vrei sa le ingrijești cat mai bine, respecta sfaturile de mai jos și nu le purta in momentul in care faci anumite activitați ce pot fi…