- 2021 a fost un an dificil pentru constructori, din cauza pandemiei, a lipsei forței de munca, dar și a scumpirilor la materialele de construcții, ceea ce a determinat și majorarea prețurilor la apartamentele de vanzare. Cele mai mari creșteri au fost inregistrate in Brașov – 15%, fața de anul trecut,…

- Noile reguli de intrare in Romania aglomereaza vamile, mai ales ca romanii incep sa revina acasa de sarbatori. Mulți sunt nevaccinați și nici nu au habar de restricții. Angajații DSP verifica toate actele, iar cei care nu sunt imunizați sunt trimiși direct in carantina. La Nadlac 2, in opt ore, 1.400…

- Vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat ca Romania trebuie sa iasa din acest cerc vicios in care practic se schimba Guvernul la un an. Acesta a insistat ca e nevoie de stabilitate deoarece „nu se poate lucra intr-un astfel de ritm”. De asemenea, Kelemen Hunor iți exprima speranța…

- Trei persoane sunt suspecte in acest moment in Romania de infectare cu noua varianta Omicron, dupa ce au fost testate pozitiv la coronavirus la intoarcerea din Africa de Sud. Toate cele trei persoane au aterizat in Romania cu același avion. In acest moment se așteapta secvențierea probelor, trimise…

- Rata mica de vaccinare ne face extrem de vulnerabili in fața unui nou val al pandemiei care va aparea, cel mai probabil, la inceputul anului, a explicat Radu Crisan Dabija, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi, unul dintre cei trei medici din prima linie a luptei anti-COVID, consultați…

- Guvernul nu va admite ca toti cetatenii Romaniei sa plateasca, din bugetul de stat, eventuale sanctiuni pecuniare, din cauza unei autoritati care nu si-a facut treaba in ceea ce priveste calitatea aerului, a declarat luni, ministrul Mediului, Barna Tanczos, intr-o videoconferinta cu primarii oraselor…

- Actrița Catherine Zeta-Jones s-a filmat in fața Castelului Peleș din Sinaia și a postat imaginile pe contul sau de Instagram. „Daca aș fi o prințesa, aici mi-ar placea sa locuiesc”, a spus actrița americana, prezentand imagini cu exteriorul castelului. Purtand un basc pe cap, cu niște ochelari de soare…

- Peste 20.000 de persoane au facut a treia doza de vaccin anti-Covid FOTO: RoVaccinare.ro. Peste 20.000 de persoane au facut doza trei dintr-un vaccin anti-COVID-19 pe baza de ARN mesager în prima zi de administrare a rapelului suplimentar în România. Ritmul…