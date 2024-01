Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fara adapost din municipiul Cluj-Napoca pot beneficia de servicii de gazduire temporara. Primarul Emil Boc face apel la clujeni sa sesizeze Poliția Locala cu privire la asemenea cazuri.

- Multe persoane doresc sa achiziționeze cadouri sub forma unor bijuterii in aceasta perioada a anului. Reprezentanții Protecției Consumatorilor vin cu cateva sfaturi pentru cetațeni, asupra lucrurilor la care trebuie sa fie atenți. Asigurați-va ca locul de unde cumparați beneficiaza de o autorizație…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași rapizi. In febra pregatirilor este și Agenția de Mediu care roaga moldovenii sa cumpere rațional produse alimentare, și nu doar, dar și sa acorde atenție mediului inconjurator. „Frumoasele sarbatori de iarna se apropie, iar atmosfera magica incepe sa se simta…

- In aceasta perioada exista o conjunctura mai aparte, sub elementul apa Yin: „Apa Yin creeaza probleme care sa erupa, ceva care nu e neaparat lichid, o accentuare a unor stari conflictuale sau emoționale. Are de-a face cu emoțiile, cu comunicarea, cu tot ce ține de calatorii”.Horoscop chinezesc pentru…

- Ne aflam intr-o perioada frumoasa a anului, mai ales ca sarbatorile de iarna bat la ușile tuturor. Chiar daca cei mai mulți credincioși țin post, exista o serie greșeli pe care le fac romanii atunci cand incepe Postul Craciunului. Iata ce este absolut interzis in aceasta perioada!

- Politic Florin Piper-Savu, deputat PSD: Dreptate și echitate pentru pensionari / Declarație politica noiembrie 16, 2023 09:21 Guvernul a aprobat actul normativ privind reforma sistemului de pensii publice din Romania, care va aduce echitatea intre pensionari și va consolida principiul contributivitații.…

- Antonio Bordușanu (19 ani), extrema celor de la Dinamo, va lipsi o perioada indelungata de pe teren, dupa ce a suferit o ruptura a ligamentelor incrucișate ale genunchiului și o dubla ruptura a meniscului. Jucatorul cu o selecție in naționala U18 a Romaniei ar fi trebuit sa faca parte din lotul „cainilor…