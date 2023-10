Cum păstrezi merele iarna, e metodă veche de peste 100 de ani. Rămân zemoase până anul viitor Astazi iți vom dezvalui cum pastrezi merele iarna, e metoda veche de peste 100 de ani. Metodele de pastrare pe care ți le prezentam garanteaza ca fructele raman zemoase pana anul viitor. Așadar, ce trebuie sa faci? Cum sa pastrezi merele pana la 2 ani apeland la metode de la 1800 Unele proceduri pe care […] The post Cum pastrezi merele iarna, e metoda veche de peste 100 de ani. Raman zemoase pana anul viitor appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele se scurteaza, iar nopțile se lungesc: nu exista nicio indoiala, vom trece la ora de iarna! Pentru ca da, la noi in țara inca nu s-a adoptat nicio masura privind renunțarea la schimbarea orei. Așadar, in noaptea de sambata, 28 octombrie, spre duminica, 29 octombrie 2023, vom caștiga o ora de somn…

- Ca in fiecare an, Romania va schimba din nou ora in aceasta toamna, urmand ca romanii, in teorie, sa doarma mai puțin cu o ora. Așadar, la ce ora se da ceasul inapoi in Romania și cand. Ora de iarna 2023. Cand se trece la ora de iarna 2023. Cum se dau ceasurile Țara noastra […] The post La ce ora se…

- Gradinarii cu experiența au dezvaluit ce trebuie sa faca cei care au gradini in propriile curți. Așadar, care sunt legumele care nu trebuie taiate toamna din gradina. Acestea rezista toata iarna, iar anul viitor vei avea o recolta de vis. Ce legume poți sa lași in gradina peste iarna Toamna, cand aproape…

- Inca nu am scapat de canicula, iar meteorologii au facut primele prognoze in ceea ce privește anotimpul rece. Așadar, cand vine iarna in Romania. Se anunta luni grele si mohorate. Experții in meteorologie au spus și cand va ninge prima oara in București. Cand ninge prima data in București. Cum va fi…

- Sa ai in propria gradina mere este o adevarata bogație, insa mulți proprietari nu apuca sa se bucure de fructele lor așa cum trebuie, pentru ca multe incep sa se strice inca din pom. Așadar, de ce putrezesc merele in copaci la inceput de toamna. Greseala care te costa recolta. De ce și se strica […]…

- Pastrarea fructelor și a legumelor proaspete, chiar și peste iarna, este un proces important pentru gospodine. Așa ca, deși nu este inca momentul, am decis sa-ți spunem care este trucul prin care pastrezi roșiile proaspete peste iarna, și ce trebuie sa faci, de fapt, pentru asta. Conservarea alimentelor…

- Zacusca de vinete este unul dintre cele mai iubite preparate. Majoritatea gospodinelor il pregatesc din timp, pentru a se asigura ca este gata pentru iarna. Deși majoritatea știu rețeta, puține doamne știu care este secretul unui preparat de succes. Ai nevoie de un ingredient ce va schimba complet gustul…

- Intr-o parte de Romanie a fost atat de frig incat cei care locuiesc in zona au trebuit sa porneasca centralele termice. Temperaturile au scazut pana spre cele de iarna. Așadar, care este locul din Romania unde temperaturile au scazut pana la -3 grade Celsius. Unde a venit toamna deja. Locul unde a venit…