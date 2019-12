Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe „Pinalti" Ștefan (66 de ani) fost primar la Piatra Neamț și fost conducator al echipei Ceahlaul a fost condmanat la 3 ani și 9 luni de inchisoare de catre Tribunalul București. Decizia nu este definitiva. Fostul om de fotbal a fost condamnat in dosarul intervențiilor pentru postul Giga TV!…

- Former deputy Viorel Hrebenciuc was sentence on Tuesday by the Bucharest Court to 3 years in prison in the Giga TV case. In the same case, the former chief of the National Audiovisual Council (CNA) Laura Georgescu has been sentenced to 4 years and 4 months in prison. Moreover, former mayor…

- Fostul primar de la Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, zis Pinalti, a fost condamnat și el la 3 ani și 9 luni de inchisoare in dosarul licențierii frauduloase a televiziunii Giga TV.Acuzațiile procurorilor au legatura cu modul in care a obținut licența o televiziune controlata de fostul primar…

- Pe langa fosta șefa a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Laura Georgescu, condamnata la 4 ani și 4 luni de inchisoare, un alt fost membru al CNA a fost condamnat in dosarul licențierii frauduloase a televiziunii Giga TV.Narcisa Iorga a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu…

- Fosta șefa a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Laura Georgescu, a fost condamnata, marti, de Tribunalul Bucuresti, la patru ani și 4 luni inchisoare cu executare in dosarul Giga TV.Laura Georgescu, a primit cea mai mare pedeapsa, fiind acuzata de abuz in serviciu. Citește…

- Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat, marti, de Tribunalul Bucuresti, la 3 ani inchisoare cu executare in dosarul Giga TV, noteaza Agerpres.In acelasi dosar, fosta sefa a Consiliului National al Audiovizualului Laura Georgescu a fost condamnata la 4 ani si 4 luni inchisoare cu executare.De…

- Tribunalul Bucuresti ar putea stabili, vineri, dupa trei amanari de pronuntare un prim verdict in dosarul de coruptie al fostului deputat PSD Viorel Hrebenciuc si al fostei sefe a CNA Laura Georgescu.In 1 noiembrie instanta a amanat pentru 15 noiembrie luarea unei decizii in dosar dupa ce…

- Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc, fosta sefa a CNA, Laura Georgescu, un fost membru, Narcisa Iorga si fostul primar Gheorghe Stefan zis Pinalti asteapta joi un prim verdict in dosarul de coruptie in care sunt judecati pentru modalitatea de exprimarea a unor voturi in cadrul sedintelor Consiliului.Dupa…