Cum ne luăm doza necesară de vitamina D în perioada izolării? Limitarea drastica a timpului petrecut in aer liber inseamna, automat, mai puțina expunere la soare, care este o sursa naturala de vitamina D pentru organismul uman. Venind și dupa perioada sezonului rece, cand aportul de vitamina D este mai scazut, mulți se intreaba daca perioada de izolare poate contribui la apariția unui deficit la nivelul organismului. Cei mai expuși riscului ar fi copiii și varstnicii. Ieșiți macar pe balcon sau la geam! Unii specialiști recomanda ca in aceasta perioada sa petrecem macar 15 minute pe zi la geam sau pe balcon, mai ales in zilele insorite. Expunerea feței și… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

