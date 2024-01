Stiri pe aceeasi tema

- In amfiteatrul Institutului de Cercetari Științifice Multidisciplinare din campusul universitar, a avut loc premierea echipelor caștigatoare la concursul “ENERGIA NUCLEARA – ENERGIA CURATA DIN VIAȚA MEA”. Concursul a fost organizat de catre Facultatea de Științe și Arte din cadrul Universitații „Valahia”…

- Noul antrenor al echipei Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca nu este magician, dar ii poate asigura pe fanii dinamovisti ca va da totul pentru a readuce succesul la formatia din Soseaua Stefan cel Mare si pentru a reusi mentinerea in Superliga."De la prima discutie…

- Atunci cind in familie apare un conflict, in primul rind, trebuie sa dorești sa auzi și sa vezi cealalta parte. O astfel de opinie a exprimat doctorul in psihologie, Irina Dvornina, in cadrul emisiunii "Без галстуков" cu Alexandru Stahurschi de la postul de televiziune N4, transmite Noi.md. Ea a reamintit…

- Astronomii europeni au dezvaluit marti primele imagini realizate de recent lansatul telescop spatial Euclid, proiectat pentru a descifra secretele materiei intunecate si energiei intunecate – fortele ascunse despre care se banuieste ca alcatuiesc 95% din Univers, informeaza Reuters. Agentia Spatiala…

- Oamenii din Gaza au recurs la utilizarea de apa de mare ca sa se scalde și sa-și spele hainele deoarece se confrunta cu o lipsa de apa curata in intreaga enclava, care gazduiește 2,3 milioane de palestinieni, potrivit Reuters. Israelul a declarat un asediu aproape total asupra Fașiei Gaza, in urma atacului…

- Oamenii, locurile și sentimentele conteaza. Chiar și un strain poate avea un efect profund daca condițiile sunt potrivite. Energia colectiva te cheama sa acorzi o atenție deosebita modului in care lumea te modeleaza și te schimba. Mai ales cum iti influențeaza ideile despre dragoste, imaginea corpului…