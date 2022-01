Stiri pe aceeasi tema

- Pe 18 septembrie 2020, STIRIPESURSE.RO a ales sa publice informația pe care redacția o deținea de mai multe zile: Gigi Becali a fost infectat cu SARS-COV-2. Nu doar el, ci și alți membri ai familiei sale, printre care și mama sa. Patronul FCSB a ales, imediat dupa publicarea informațiilor,…

- Gigi Becali, cel mai bogat patron din Liga 1. Patronul FCSB este unul dintre cei mai instariți romani, conform ultimului Top Capital. In clasamentul averilor acestora, Ion Țiriac are, in continuare, cei mai mulți bani, dintre cei care au legatura cu sportul. In ierarhia respectiva se mai regasesc și…

- Patronul formatiei FCSB, Gigi Becali, este ferm convins ca lupta pentru titlu se da fara Universitatea Craiova. Mai mult, Becali nu intelege parcursul oscilant al oltenilor, tinand cont ca-l au antrenor pe Laurentiu Reghecampf. „Hai sa fim serioși. Toata lumea știe ca doar noi și CFR Cluj ne mai luptam…

- Gigi Becali, un anti-vaccinist convins, a dezvaluit ca a gasit propriul leac impotriva noului coronavirus. Patronul FCSB a mai zis ca a fost infectat de 50-100 de ori cu COVID-19, dar ca se vindeca facand gargara cu țuica și apa. Omul de afaceri sustine ca merge zilnic la biserica și ca și-a sfatuit…

- Gigi Becali a rabufnit la adresa lui Edi Iordanescu. Aproape ca nu e zi in care patronul FCSB sa nu arunce „sageți” catre Edi Iordanescu. Deși latifundiarul se jura ca el nu-l critica pe antrenor, ci doar spune adevarul, tehnicianul pare intrat definitiv in „malaxorul” declarativ al lui Becali. Nici…

- Declarația halucinanta a lui Gigi Becali. Patronul FCSB a fost prezent, joi, la ceremonia de sfințire a bisericii aflate in incinta bazei din Berceni. Patruns de Duhul Sfant, latifundiarul a avut cate ceva de spus, inclusiv despre ajutorul solicitat de el și acordat de Sfantul Gheorghe și de sfantul…

- Scandal in vestiarul FCSB? Gigi Becali e tot mai nemulțumit de jocul echipei sale. Patronul roș-albaștrilor nu se mai abține și iși exprima frustrarea tot mai dur in intervențiile publice, la televiziuni. Unul dintre cei vizați de criticile latifundiarului este chiar un fost mare preferat de-ai sai…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit din nou despre antrenorul roș-albaștrilor, Edi Iordanescu, și a explicat ce-l nemulțumește la jocul echipei sale. Deși ultrașii din Peluza Nord au luat atitudine și i-au cerut lui Gigi Becali sa nu-l mai critice public pe antrenorul Edward Iordanescu, patronul FCSB…